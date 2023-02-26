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26 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:10
464
0

Дамак – Аль-Наср – 0:3. Роналду оформил хет-трик. Видео голов и обзор

Смотрите видообзор матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

26 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:10
464
0
Дамак – Аль-Наср – 0:3. Роналду оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде обыграл «Дамак» со счетом 3:0.

Португальский форвард Криштиану Роналду оформил хет-трик уже в первом тайме.

Роналду забил 8 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Этот хет-трик стал для него 62-м в его карьере.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу

18-й тур. 25 февраля

Дамак – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 18, 23, 44

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак
Источник Sport.ua
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