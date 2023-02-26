Другие новости26 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:10
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Дамак – Аль-Наср – 0:3. Роналду оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Смотрите видообзор матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
26 февраля 2023, 17:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:10
464
0
25 февраля состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде обыграл «Дамак» со счетом 3:0.
Португальский форвард Криштиану Роналду оформил хет-трик уже в первом тайме.
Роналду забил 8 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Этот хет-трик стал для него 62-м в его карьере.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
18-й тур. 25 февраля
Дамак – Аль-Наср – 0:3
Голы: Роналду, 18, 23, 44
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