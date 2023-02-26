Курьезный автогол. Валенсия обыграла Реал Сосьедад после серии из 5 неудач

25 февраля была сыграны несколько матчей 23-го тура чемпионата Испании.

Валенсия обыграла Реал Сосьедад (1:0), прервав серию из 5 поражений. Летучие мыши до этого не могли выиграть 8 поединков кряду.

Команда, ранее считавшаяся грандом, находится в опасной зоне турнирной таблицы Ла Лиги.

Хозяевам поля помог автогол Ивана Субельдии на 40-й минуте.

Ла Лига. 23-й тур, 25 февраля

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Игор Субельдия, 40 (автогол)

Кадис – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Серхио Гвардиола, 74.

Эспаньол – Мальорка – 2:1

Голы: Брэйтуэйт, 22, 51 – Мурики, 41