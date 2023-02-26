Курьезный автогол. Валенсия обыграла Реал Сосьедад после серии из 5 неудач
25 февраля были сыграны несколько матчей 23-го тура чемпионата Испании
25 февраля была сыграны несколько матчей 23-го тура чемпионата Испании.
Валенсия обыграла Реал Сосьедад (1:0), прервав серию из 5 поражений. Летучие мыши до этого не могли выиграть 8 поединков кряду.
Команда, ранее считавшаяся грандом, находится в опасной зоне турнирной таблицы Ла Лиги.
Хозяевам поля помог автогол Ивана Субельдии на 40-й минуте.
Ла Лига. 23-й тур, 25 февраля
Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Игор Субельдия, 40 (автогол)
Кадис – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Серхио Гвардиола, 74.
Эспаньол – Мальорка – 2:1
Голы: Брэйтуэйт, 22, 51 – Мурики, 41
События матча
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