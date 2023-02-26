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Чемпионат Испании
Валенсия
25.02.2023 22:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
26 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:57
63
0

Курьезный автогол. Валенсия обыграла Реал Сосьедад после серии из 5 неудач

25 февраля были сыграны несколько матчей 23-го тура чемпионата Испании

26 февраля 2023, 16:49 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:57
63
0
Курьезный автогол. Валенсия обыграла Реал Сосьедад после серии из 5 неудач
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля была сыграны несколько матчей 23-го тура чемпионата Испании.

Валенсия обыграла Реал Сосьедад (1:0), прервав серию из 5 поражений. Летучие мыши до этого не могли выиграть 8 поединков кряду.

Команда, ранее считавшаяся грандом, находится в опасной зоне турнирной таблицы Ла Лиги.

Хозяевам поля помог автогол Ивана Субельдии на 40-й минуте.

Ла Лига. 23-й тур, 25 февраля

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Игор Субельдия, 40 (автогол)

Кадис – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Серхио Гвардиола, 74.

Эспаньол – Мальорка – 2:1

Голы: Брэйтуэйт, 22, 51 – Мурики, 41

События матча

40’
ГОЛ ! Автогол забил Игор Субельдия (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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