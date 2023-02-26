Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два автогола в первом тайме. Атлетик установил антирекорд в матче с Жироной
Испания
26 февраля 2023, 16:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:50
1335
1

Два автогола в первом тайме. Атлетик установил антирекорд в матче с Жироной

«Красно-белые» стали первыми в Ла Лиге в XXI столетии, кому покорилось это неприятное достижение

26 февраля 2023, 16:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:50
1335
1
Два автогола в первом тайме. Атлетик установил антирекорд в матче с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

В первом тайме матча 23 тура тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао пропустил три гола от «Жироны».

К еще большему несчастью для басков, два из этих трех забитых мячей оказались автоголами. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в XXI столетии, которая в первой половине встречи матча Ла Лиги дважды поражала свои ворота.

Отметим, что в первом голе в матче поучаствовал украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков, он сделал ассист.

По теме:
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Курьезный автогол. Валенсия обыграла Реал Сосьедад после серии из 5 неудач
Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Алеш Гарсия Эрнесто Вальверде Ла Лига автогол антирекорд статистика
Источник Opta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Футбол | 26 февраля 2023, 14:51 19
Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма

Михаил начнет встречу со «шпорами» на скамейке запасных

Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Бокс | 25 февраля 2023, 15:53 1
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине

Александр Красюк утвеждает, что платных форматов не будет

Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Футбол | 25.02.2023, 20:12
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Футбол | 25.02.2023, 18:55
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
С Моргуном и Сиротой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой
Футбол | 26.02.2023, 15:27
С Моргуном и Сиротой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой
С Моргуном и Сиротой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
А два автоголи після асистів Циганкова?
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
25.02.2023, 04:15 3
Бокс
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 4
Футбол
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
26.02.2023, 07:23
Бокс
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 5
Другие виды
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 19
Футбол
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности