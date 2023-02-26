Два автогола в первом тайме. Атлетик установил антирекорд в матче с Жироной

В первом тайме матча 23 тура тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао пропустил три гола от «Жироны».

К еще большему несчастью для басков, два из этих трех забитых мячей оказались автоголами. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в XXI столетии, которая в первой половине встречи матча Ла Лиги дважды поражала свои ворота.

Отметим, что в первом голе в матче поучаствовал украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков, он сделал ассист.