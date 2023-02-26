Испания26 февраля 2023, 16:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:50
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Два автогола в первом тайме. Атлетик установил антирекорд в матче с Жироной
«Красно-белые» стали первыми в Ла Лиге в XXI столетии, кому покорилось это неприятное достижение
26 февраля 2023, 16:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 16:50
1335
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В первом тайме матча 23 тура тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао пропустил три гола от «Жироны».
К еще большему несчастью для басков, два из этих трех забитых мячей оказались автоголами. Таким образом, «Атлетик» стал первой командой в XXI столетии, которая в первой половине встречи матча Ла Лиги дважды поражала свои ворота.
Отметим, что в первом голе в матче поучаствовал украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков, он сделал ассист.
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