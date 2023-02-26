Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
В Александрии на стадионе «Ника» пройдет перенесенный поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 13:00.
«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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