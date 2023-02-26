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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:24
445
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925

В Александрии на стадионе «Ника» пройдет перенесенный поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

26 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:24
445
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 13:00.

«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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