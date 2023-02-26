В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало встречи в 13:00.

«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.