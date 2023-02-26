Дебют в МЛС. Кривцов попал в стартовый состав Интера Майами

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов дебютирует в МЛС. Украинец попал в стартовый состав своей команды на матч 1 тура против «Клуб де Фут Монреаль». Встреча началась в 2:30 по киевскому времени.

Ранее Кривцов вышел в стартовом составе «Интера» в спарринге против команды «Остин» (2:2).

Украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.