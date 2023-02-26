Другие новости26 февраля 2023, 02:39 | Обновлено 26 февраля 2023, 02:40
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Дебют в МЛС. Кривцов попал в стартовый состав Интера Майами
Украинский защитник проводит матч против «Клуб де Фут Монреаль»
26 февраля 2023, 02:39 | Обновлено 26 февраля 2023, 02:40
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Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов дебютирует в МЛС. Украинец попал в стартовый состав своей команды на матч 1 тура против «Клуб де Фут Монреаль». Встреча началась в 2:30 по киевскому времени.
Ранее Кривцов вышел в стартовом составе «Интера» в спарринге против команды «Остин» (2:2).
Украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.
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