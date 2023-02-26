Франция26 февраля 2023, 01:39 |
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Чемпионат Франции. Лион обыграл Анже, Монпелье и Ланс сыграли вничью
Во Франции проходит 25 тур Лиги 1
26 февраля 2023, 01:39 |
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В субботу в рамках 25 тура французской лиги 1 состоялись два матча.
«Лион» на выезде обыграл аутсайдера чемпионата «Анже» со счетом 3:1, а «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» – 1:1.
Главным противостоянием 25 тура станет дуэль «Марселя» и ПСЖ, которая состоится в воскресенье
Чемпионат Франции. 25 тур.
«Анже» – Лион» – 1:3
Сима (87) – Мендес (38), Сарр (80), Баркола (90)
«Монпелье» – «Ланс – 1:1
Мауасса (59) – Фюльжини (4)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Лион).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Анже).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Сарр (Лион).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Мендес (Лион).
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