Чемпионат Франции. Лион обыграл Анже, Монпелье и Ланс сыграли вничью

В субботу в рамках 25 тура французской лиги 1 состоялись два матча.

«Лион» на выезде обыграл аутсайдера чемпионата «Анже» со счетом 3:1, а «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» – 1:1.

Главным противостоянием 25 тура станет дуэль «Марселя» и ПСЖ, которая состоится в воскресенье

Чемпионат Франции. 25 тур.

«Анже» – Лион» – 1:3

Сима (87) – Мендес (38), Сарр (80), Баркола (90)

«Монпелье» – «Ланс – 1:1

Мауасса (59) – Фюльжини (4)