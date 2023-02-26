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Чемпионат Франции
Анже
25.02.2023 18:00 – FT 1 : 3
Лион
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Франция
26 февраля 2023, 01:39 |
7
0

Чемпионат Франции. Лион обыграл Анже, Монпелье и Ланс сыграли вничью

Во Франции проходит 25 тур Лиги 1

26 февраля 2023, 01:39 |
7
0
Чемпионат Франции. Лион обыграл Анже, Монпелье и Ланс сыграли вничью
twitter.com/OL

В субботу в рамках 25 тура французской лиги 1 состоялись два матча.

«Лион» на выезде обыграл аутсайдера чемпионата «Анже» со счетом 3:1, а «Монпелье» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» – 1:1.

Главным противостоянием 25 тура станет дуэль «Марселя» и ПСЖ, которая состоится в воскресенье

Чемпионат Франции. 25 тур.

«Анже» – Лион» – 1:3

Сима (87) – Мендес (38), Сарр (80), Баркола (90)

«Монпелье» – «Ланс – 1:1

Мауасса (59) – Фюльжини (4)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Лион).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Анже).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Сарр (Лион).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Мендес (Лион).
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Источник Sport.ua
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