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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
25.02.2023 21:45 – FT 0 : 0
Ливерпуль
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Англия
25 февраля 2023, 23:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:45
173
0

Не отошли от поражения от Реала. Ливерпуль расписал мировую с Кристал Пэлас

Мерсисайдцы не смогли забрать 3 очка из Лондона

25 февраля 2023, 23:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:45
173
0
Не отошли от поражения от Реала. Ливерпуль расписал мировую с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Ливерпуль» доминировал по ходу встречи, имея 65% владения мячом и 12 ударов по воротам, однако гол забить так и не удалось. Интересно, что 4 дня назад подопечные Клоппа крупно уступили «Реалу» на «Энфилде».

У «Кристал Пэлас» ситуация складывается также далеко не наилучшим образом. За последние 9 матчей команда ни разу не смогла победить.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 7-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 36 очков после 23 туров. У «Кристал Пэлас» 27 пунктов после 24 игр.

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур. 25 февраля

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:0

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Источник Sport.ua
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