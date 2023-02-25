Не отошли от поражения от Реала. Ливерпуль расписал мировую с Кристал Пэлас
Мерсисайдцы не смогли забрать 3 очка из Лондона
В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Ливерпуль» доминировал по ходу встречи, имея 65% владения мячом и 12 ударов по воротам, однако гол забить так и не удалось. Интересно, что 4 дня назад подопечные Клоппа крупно уступили «Реалу» на «Энфилде».
У «Кристал Пэлас» ситуация складывается также далеко не наилучшим образом. За последние 9 матчей команда ни разу не смогла победить.
Сейчас «Ливерпуль» занимает 7-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 36 очков после 23 туров. У «Кристал Пэлас» 27 пунктов после 24 игр.
Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур. 25 февраля
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:0
A stalemate at Selhurst Park.#CRYLIV pic.twitter.com/9mytsFxPKU— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2023
Honours even at Selhurst Park 🤝— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 25, 2023
🦅 0-0 ⚪️#CPFC | #CRYLIV pic.twitter.com/GaMor39Tlw
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