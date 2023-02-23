25 февраля на «Селхерст Парк» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Клуб в нынешнем сезоне откровенно не блещет. Уж очень долгим была безвыигрышная серия стекольщиков, из-за чего все начали вспоминать, что в и своем предыдущем проекте, Ницце, Виейра после мощного и многообещающего начала разочаровал и был уволен. Безусловно, было много травмированных, в том числе приходилось обходиться без многолетнего лидера, Уилфреда Заа. Но все же после 2-0 с кризисным Борнмутом зимой в АПЛ побеждать не удавалось. Хотя и недооценивать лондонский проект не стоит, ведь он отбирал очки у таких сильных сейчас проектов, как Ньюкасл, Брайтон и даже Манчестер Юнайтед. Не удивительно, что и с Брентфордом сыграли вничью в прошлом туре - 1-1.

Ливерпуль

Команда все больше теряет шансы на спасение этого сезона. В Лиге чемпионов как раз начинается борьба в плей-офф, но, по иронии, англичанам сразу в 1/8 попался противник по прошлогоднему финалу - Реал. На Энфилде удалось быстро повести в 2 мяча, но в итоге все закончились шокирующими, антирекордными 2-5. На внутренней арене все начиналось оптимистично для парней Клоппа, они сразу взяли трофей - Суперкубок, еще и обыграв Манчестер Сити. Но к данному моменту мерсисайдцы уже вылетели из других турниров - обоих кубков. И, главное, в АПЛ вице-чемпион страны болтается не просто за пределами лигочемпионовской четверки - даже сам финал в зоне еврокубков под вопросом. Хотя были и удачные поединки, такие, как 2-0 с Эвертоном в дерби. Этот же счет повторили и с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

Ливерпуль выиграл 10 кряду очных матчей. Но в августе на Энфилде в меньшинстве мерсисайдцы ограничились только ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще верят в красных. Ливерпулю нужна реабилитация после Реала, и рискнем предположить, что это получится - ставим на гостей с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.