Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
25.02.2023 21:45 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2023, 22:38 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:39
81
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 февраля в 21:45 по Киеву

23 февраля 2023, 22:38 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:39
81
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля на «Селхерст Парк» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Клуб в нынешнем сезоне откровенно не блещет. Уж очень долгим была безвыигрышная серия стекольщиков, из-за чего все начали вспоминать, что в и своем предыдущем проекте, Ницце, Виейра после мощного и многообещающего начала разочаровал и был уволен. Безусловно, было много травмированных, в том числе приходилось обходиться без многолетнего лидера, Уилфреда Заа. Но все же после 2-0 с кризисным Борнмутом зимой в АПЛ побеждать не удавалось. Хотя и недооценивать лондонский проект не стоит, ведь он отбирал очки у таких сильных сейчас проектов, как Ньюкасл, Брайтон и даже Манчестер Юнайтед. Не удивительно, что и с Брентфордом сыграли вничью в прошлом туре - 1-1.

Ливерпуль

Команда все больше теряет шансы на спасение этого сезона. В Лиге чемпионов как раз начинается борьба в плей-офф, но, по иронии, англичанам сразу в 1/8 попался противник по прошлогоднему финалу - Реал. На Энфилде удалось быстро повести в 2 мяча, но в итоге все закончились шокирующими, антирекордными 2-5. На внутренней арене все начиналось оптимистично для парней Клоппа, они сразу взяли трофей - Суперкубок, еще и обыграв Манчестер Сити. Но к данному моменту мерсисайдцы уже вылетели из других турниров - обоих кубков. И, главное, в АПЛ вице-чемпион страны болтается не просто за пределами лигочемпионовской четверки - даже сам финал в зоне еврокубков под вопросом. Хотя были и удачные поединки, такие, как 2-0 с Эвертоном в дерби. Этот же счет повторили и с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

Ливерпуль выиграл 10 кряду очных матчей. Но в августе на Энфилде в меньшинстве мерсисайдцы ограничились только ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще верят в красных. Ливерпулю нужна реабилитация после Реала, и рискнем предположить, что это получится - ставим на гостей с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лидс – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ман Юнайтед – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Кристал Пэлас Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций
Футбол | 23 февраля 2023, 21:37 46
Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций
Киприотов так и не сломили. Днепр-1 выбыл из Лиги конференций

Днепряне сыграли вничью с АЕКом

Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Футбол | 23 февраля 2023, 02:56 29
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»

Украинский хавбек сам выбрал, где продолжит карьеру

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Футбол | 23.02.2023, 15:00
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Футбол | 23.02.2023, 23:09
Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор
Футбол | 23.02.2023, 00:05
РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор
РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
22.02.2023, 14:00
Бокс
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
21.02.2023, 22:20 4
Футбол
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
21.02.2023, 23:54 28
Футбол
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
22.02.2023, 16:10 5
Футбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
21.02.2023, 18:05 26
Теннис
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности