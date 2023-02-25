В воскресенье, 26 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси».

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Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэмом Хотспур», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл из Нунатона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».