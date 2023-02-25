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Англия
25 февраля 2023, 22:53 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
113
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Челси

Поединок 25-го тура АПЛ

25 февраля 2023, 22:53 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
113
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэмом Хотспур», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл из Нунатона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

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Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Тоттенхэм - Челси
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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