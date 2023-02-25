Англия25 февраля 2023, 22:46 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
159
0
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 26 февраля в 15:30 по Киеву
25 февраля 2023, 22:46 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
159
0
В воскресенье, 26 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэмом Хотспур», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл из Нунатона.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 25 февраля 2023, 06:16 0
Главные новости за 24 февраля на Sport.ua
Футбол | 25 февраля 2023, 04:40 4
Пара с нетерпением ждет лета
Бокс | 25.02.2023, 15:53
Бокс | 25.02.2023, 21:58
Футбол | 25.02.2023, 22:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2023, 13:20 77
24.02.2023, 06:23 25
25.02.2023, 08:38 1
24.02.2023, 13:25 31
24.02.2023, 01:05 13
24.02.2023, 17:30 7
25.02.2023, 04:15 3
24.02.2023, 22:30 2