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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.02.2023 15:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2023, 22:46 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
159
0

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 26 февраля в 15:30 по Киеву

25 февраля 2023, 22:46 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:12
159
0
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэмом Хотспур», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл из Нунатона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

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Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча
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Александр Снитко Sport.ua
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