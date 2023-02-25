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  4. Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 21:57 |
1124
17

Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes

Президент «Шахтера» продолжает поддерживать Украину

25 февраля 2023, 21:57 |
1124
17
Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Forbes. Ринат Ахметов

Состояние президента «Шахтера» Рината Ахметова за последний год из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны сократилось практически на 10 миллиардов долларов.

По оценкам Forbes, ныне активы Ахметова равны 4,3 миллиардам долларов, хотя еще год назад составляли порядка 14 миллиардов.

Бизнес Ахметова за время войны утратил контроль над многими предприятиями горнодобывающей и металлургической отраслей. Кроме того, серьезные убытки понесла энергетика.

В настоящий момент группа «Метинвест» Ахметова работает на 30-50% своих мощностей.

Сам Ахметов продолжает оставаться на территории Украины, которую не покидал ни разу со дня начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк Forbes российско-украинская война
Источник Forbes
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Комментарии 17
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Boghdan1222
Якби в Ахметова в 2014 були яйця він би своєю приватною охороною розігнав би шабаш в Донецьку і не було б "днр" - а його охорона тоді з сєпарами патрулювала вулиці! 😠
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+3
avk2307
Єдине фото ахметова на фоні жовто синього , але й те переплутане.
Хто не вірить, знайдіть хоч одне
Патріот свого бізнесу але не України, якось так
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+3
Fant24
Ахметова жалко аж трындец .Слезы льются .Человек потерял 10 млрд .за последние купил яхту .ещё и клуб содержит бедный .давайте подключим волонтеров и дадим карту Ахметова пусть соберут пожертвования 
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+3
Gargantua
президент "Шахтера" продолжает поддерживать Украину...  я даже встал и приосанился.
а то уж было расстроился по поводу новых тарифов. Но не время жаловаться когда даже Ахметов не жалуется.
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+2
Fant24
А начинал свой бизнес с того что подлавливал в 90.х шахтеров подвыпивших по ганделикам и раздевал в карты .Забирал что было в нищей хате и ещё на долг ставил .А видите как развился .Ныне миллиардами ворочает 
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+2
Remark
Это не главное в жизни. 
У него как в картах - сегодня минус 10, завтра плюс 10.
Все его близкие не голодные, в тепле, безопасности и живы-здоровы - вот это приоритет. Все остальное наживное.
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+1
Fant24
А Витька овощ .шапкарь ещё живой ? Или уже сдох в Ростове ?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Гоча Молча
Ахмет ,почти 50  млрд гривен ты пожертвовал  на помощь украинцам и Украины  ,да зачем это нужно было,отдал бы лучше  браткам суркисам любителям срусского  мира на опзж и казино,все бы оценили   
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-2
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