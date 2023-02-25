Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Президент «Шахтера» продолжает поддерживать Украину
Состояние президента «Шахтера» Рината Ахметова за последний год из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны сократилось практически на 10 миллиардов долларов.
По оценкам Forbes, ныне активы Ахметова равны 4,3 миллиардам долларов, хотя еще год назад составляли порядка 14 миллиардов.
Бизнес Ахметова за время войны утратил контроль над многими предприятиями горнодобывающей и металлургической отраслей. Кроме того, серьезные убытки понесла энергетика.
В настоящий момент группа «Метинвест» Ахметова работает на 30-50% своих мощностей.
Сам Ахметов продолжает оставаться на территории Украины, которую не покидал ни разу со дня начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
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а то уж было расстроился по поводу новых тарифов. Но не время жаловаться когда даже Ахметов не жалуется.
У него как в картах - сегодня минус 10, завтра плюс 10.
Все его близкие не голодные, в тепле, безопасности и живы-здоровы - вот это приоритет. Все остальное наживное.