Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes

Состояние президента «Шахтера» Рината Ахметова за последний год из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны сократилось практически на 10 миллиардов долларов.

По оценкам Forbes, ныне активы Ахметова равны 4,3 миллиардам долларов, хотя еще год назад составляли порядка 14 миллиардов.

Бизнес Ахметова за время войны утратил контроль над многими предприятиями горнодобывающей и металлургической отраслей. Кроме того, серьезные убытки понесла энергетика.

В настоящий момент группа «Метинвест» Ахметова работает на 30-50% своих мощностей.

Сам Ахметов продолжает оставаться на территории Украины, которую не покидал ни разу со дня начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.