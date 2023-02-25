ФОТО. Хулиган. Свитолина отпраздновала первый день рождения своего песика

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала фотографии своего пса Уиза, которому сегодня исполнился год.

«Нашему милому хулигану сегодня исполнился 1 год», – подписала фото с домашним любимцем титулованная спортсменка.

Отметим, что Свитолина также воспитывает дочку, которая родилась в октябре прошлого года.

Свой последний на данный момент матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.

Элина является амбассадором платформы United24 и недавно посещала Украину, получив благодарность от президента Владимира Зеленского.