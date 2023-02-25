ФОТО. Хулиган. Свитолина отпраздновала первый день рождения своего песика
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Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала фотографии своего пса Уиза, которому сегодня исполнился год.
«Нашему милому хулигану сегодня исполнился 1 год», – подписала фото с домашним любимцем титулованная спортсменка.
Отметим, что Свитолина также воспитывает дочку, которая родилась в октябре прошлого года.
Свой последний на данный момент матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.
Элина является амбассадором платформы United24 и недавно посещала Украину, получив благодарность от президента Владимира Зеленского.
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