Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Лидер Серии А выиграл 8-й матч в чемпионате
В субботу, 25 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя.
Счет в матче открыл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли на 17-й минуте, который забил автогол. Интересно, что если бы он не дотронулся до мяча, то, скорее всего, Виктор Осимхен из «Наполи» расстрелял бы ворота с близкого расстояния.
Впрочем, Осимхену все-таки удалось забить в этом поединке. На 28-й минуте игры он поразил ворота соперников и забил в седьмом матче подряд.
Во втором тайме Мариу Руй получил прямую красную карточку и оставил «Наполи» в меньшинстве. Для клуба из Неаполя эта победа стала 8-й подряд в Серии А.
Сейчас «Наполи» занимает первое место в таблице Серии А, имея в своем активе 65 очков после 24 туров. У ближайшего преследователя «Интер» 47 пунктов после 23 матчей.
Чемпионат Италии по футболу. 24-й тур. 25 февраля
Эмполи – Наполи – 0:2
Голы: Имсайли, 17 (автогол), Осимхен, 28
Удаление: Руй, 67
Full time ✅😍— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 25, 2023
90+7 | #EmpoliNapoli 0-2
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/uFuwXqTR34
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 0-2 #EmpoliNapoli— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 25, 2023
Al Castellani il Napoli supera 2-0 gli azzurri grazie all'autorete di Ismajli e al gol di Oshimen pic.twitter.com/U29OEhr6rD
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