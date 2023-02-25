Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя.

Счет в матче открыл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли на 17-й минуте, который забил автогол. Интересно, что если бы он не дотронулся до мяча, то, скорее всего, Виктор Осимхен из «Наполи» расстрелял бы ворота с близкого расстояния.

Впрочем, Осимхену все-таки удалось забить в этом поединке. На 28-й минуте игры он поразил ворота соперников и забил в седьмом матче подряд.

Во втором тайме Мариу Руй получил прямую красную карточку и оставил «Наполи» в меньшинстве. Для клуба из Неаполя эта победа стала 8-й подряд в Серии А.

Сейчас «Наполи» занимает первое место в таблице Серии А, имея в своем активе 65 очков после 24 туров. У ближайшего преследователя «Интер» 47 пунктов после 23 матчей.

Чемпионат Италии по футболу. 24-й тур. 25 февраля

Эмполи – Наполи – 0:2

Голы: Имсайли, 17 (автогол), Осимхен, 28

Удаление: Руй, 67