Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Чемпионат Италии
Эмполи
25.02.2023 19:00 – FT 0 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 февраля 2023, 21:05 |
106
0

Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи

Лидер Серии А выиграл 8-й матч в чемпионате

25 февраля 2023, 21:05 |
106
0
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя.

Счет в матче открыл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли на 17-й минуте, который забил автогол. Интересно, что если бы он не дотронулся до мяча, то, скорее всего, Виктор Осимхен из «Наполи» расстрелял бы ворота с близкого расстояния.

Впрочем, Осимхену все-таки удалось забить в этом поединке. На 28-й минуте игры он поразил ворота соперников и забил в седьмом матче подряд.

Во втором тайме Мариу Руй получил прямую красную карточку и оставил «Наполи» в меньшинстве. Для клуба из Неаполя эта победа стала 8-й подряд в Серии А.

Сейчас «Наполи» занимает первое место в таблице Серии А, имея в своем активе 65 очков после 24 туров. У ближайшего преследователя «Интер» 47 пунктов после 23 матчей.

Чемпионат Италии по футболу. 24-й тур. 25 февраля

Эмполи – Наполи – 0:2

Голы: Имсайли, 17 (автогол), Осимхен, 28

Удаление: Руй, 67

По теме:
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не должны впадать в эйфорию»
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
МОУРИНЬО: «Мое будущее – последнее, о чем сейчас хочу думать»
чемпионат Италии по футболу Серия A Виктор Осимхен Наполи Эмполи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»
Футбол | 25 февраля 2023, 13:38 12
Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»
Аврам ГРАНТ: «Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко»

Экс-тренер «Челси» – о Михаиле Мудрике

Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Футбол | 25 февраля 2023, 11:16 4
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»

Специалист ранее работал и в «Фейеноорде», и в «Шахтере»

Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Футбол | 25.02.2023, 18:55
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
Футбол | 25.02.2023, 05:16
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
Футбол | 25.02.2023, 21:07
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности