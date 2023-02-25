Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Лестером». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник Александр Зинченко впервые вывел «канониров» с капитанской повязкой. Главный тренер команды Артета заменил Александра только на 90+3 минуте поединка.

За матч Зинченко сделал 59 точных пасов, 4 раза выиграл единоборство в воздухе, один раз успешно обвел соперника, дважды перехватил пас, один раз отдал острую передачу и один раз пробил по воротам.

После встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Леандро Троссард. Его оценка 7.5 балла. А вот Зинченко получил оценку в 7.4 балла, став вторым лучшим игроком поединка.