Англия25 февраля 2023, 19:50 |
1937
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Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом
«Синие» создали всего 0,01 xG
25 февраля 2023, 19:50 |
1937
2
В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Арсенал» при капитанстве Александра Зинченко минимально переиграл «Лестер».
«Синие» создали сегодня против «канониров» всего 0,01 xG (ожидаемые забитые мячи). Это самый низкий показатель xG в матче АПЛ с тех пор, как создан этот подсчет.
Отметим, что игроки «Лестера» всего один раз пробили в сторону ворот Аарона Ремсдейла. Футболисты «Арсенала» выполнили 10 ударов, два из них попали в створ ворот соперников.
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Комментарии 2
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Вот с этого надо было и начинать отчёт о матче. В Арсенале все - лучшие.
это потому что я прогнозировал, что они забьют )
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