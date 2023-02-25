Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Арсенал» при капитанстве Александра Зинченко минимально переиграл «Лестер».

«Синие» создали сегодня против «канониров» всего 0,01 xG (ожидаемые забитые мячи). Это самый низкий показатель xG в матче АПЛ с тех пор, как создан этот подсчет.

Отметим, что игроки «Лестера» всего один раз пробили в сторону ворот Аарона Ремсдейла. Футболисты «Арсенала» выполнили 10 ударов, два из них попали в створ ворот соперников.