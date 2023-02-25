Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом
Англия
25 февраля 2023, 19:50 |
1937
2

Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом

«Синие» создали всего 0,01 xG

25 февраля 2023, 19:50 |
1937
2
Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом
ФК Арсенал

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Арсенал» при капитанстве Александра Зинченко минимально переиграл «Лестер».

«Синие» создали сегодня против «канониров» всего 0,01 xG (ожидаемые забитые мячи). Это самый низкий показатель xG в матче АПЛ с тех пор, как создан этот подсчет.

Отметим, что игроки «Лестера» всего один раз пробили в сторону ворот Аарона Ремсдейла. Футболисты «Арсенала» выполнили 10 ударов, два из них попали в створ ворот соперников.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Лестер Лестер - Арсенал
Источник Twitter
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Футбол | 25 февраля 2023, 21:05 0
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи

Лидер Серии А выиграл 8-й матч в чемпионате

Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Футбол | 25 февраля 2023, 04:40 4
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва

Пара с нетерпением ждет лета

Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Бокс | 25.02.2023, 04:15
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24.02.2023, 23:23
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Футбол | 25.02.2023, 16:42
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Вот с этого надо было и начинать отчёт о матче.  В Арсенале все - лучшие.
Ответить
+1
Gargantua
это потому что я прогнозировал, что они забьют )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности