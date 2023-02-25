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  4. ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 19:16 |
1487
0

ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции

Игрок «Львова» верит, что ВСУ сделают то же самое во всех оккупированных городах Украины

25 февраля 2023, 19:16 |
1487
0
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
Инстаграм. Алексей Дитятьев

Защитник «Львова» Алексей Дитятьев снял флаг рф со флагштока в Турции, где украинская команда проводит сбор.

«Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции», – подписал видео 34-летний футболист.

«Немного в туалете полежал у унитаза, после чего отправился в мусор», – добавил игрок в комментариях к посту, рассказав о дальнейшей судьбе российского флага.

Отметим, что Дитятьев подписал контракт с ФК «Львов» в январе этого календарного года. До этого он выступал в Казахстане и Польше.

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Алексей Дитятьев Львов видео российско-украинская война
Источник Instagram
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