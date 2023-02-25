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Украина. Первая лига
25 февраля 2023, 17:01 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:04
463
0

Президент Полесья: «Калитвинцев – очень профессиональный тренер»

Геннадий Буткевич – о тренерском штабе команды

25 февраля 2023, 17:01 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:04
463
0
Президент Полесья: «Калитвинцев – очень профессиональный тренер»
gordonua.com. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ответил на вопрос о том, почему не уволил главного тренера команды Юрия Калитвинцева, несмотря на неудачные результаты:

«Ковид сильно накрыл команду, ребята выходили играть при температуре 39 градусов. Мы закончили на девятом месте, хотя если бы не война – могли бы быть где-то четвертыми. Тренер очень профессиональный, я ему верю, весь тренерский штаб достоин того, чтобы потерпеть и дождаться результата. И он уже виден.

Хотел ли я зайти в УПЛ, когда снялись «Мариуполь» и «Десна»? Нет, заходить надо правильно, заслуженно. Предложения были, но мы на это не пошли».

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Юрий Калитвинцев
Источник Football Manager
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