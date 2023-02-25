Президент Полесья: «Калитвинцев – очень профессиональный тренер»

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ответил на вопрос о том, почему не уволил главного тренера команды Юрия Калитвинцева, несмотря на неудачные результаты:

«Ковид сильно накрыл команду, ребята выходили играть при температуре 39 градусов. Мы закончили на девятом месте, хотя если бы не война – могли бы быть где-то четвертыми. Тренер очень профессиональный, я ему верю, весь тренерский штаб достоин того, чтобы потерпеть и дождаться результата. И он уже виден.

Хотел ли я зайти в УПЛ, когда снялись «Мариуполь» и «Десна»? Нет, заходить надо правильно, заслуженно. Предложения были, но мы на это не пошли».