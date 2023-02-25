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  4. Тренер Марселя: «Хотим снова обыграть ПСЖ»
Франция
25 февраля 2023, 12:43 |
287
0

Тренер Марселя: «Хотим снова обыграть ПСЖ»

Игор Тудор – о матче против «ПСЖ»

25 февраля 2023, 12:43 |
287
0
Тренер Марселя: «Хотим снова обыграть ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» (26 февраля):

«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Они с такой командой должны выигрывать все матчи.

Мы уверены в себе и хотим хорошо выступить дома. Мы будем бороться, сделаем всё возможное. Мы надеемся обыграть их снова, но каждый матч разный, и всё познаётся в деталях».

Ранее ожиданиями от матча с «ПСЖ» поделился Руслан Малиновский.

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Игор Тудор Марсель ПСЖ Лига 1
Источник RMC Sport
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