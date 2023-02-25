Тренер Марселя: «Хотим снова обыграть ПСЖ»
Игор Тудор – о матче против «ПСЖ»
Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» (26 февраля):
«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Они с такой командой должны выигрывать все матчи.
Мы уверены в себе и хотим хорошо выступить дома. Мы будем бороться, сделаем всё возможное. Мы надеемся обыграть их снова, но каждый матч разный, и всё познаётся в деталях».
Ранее ожиданиями от матча с «ПСЖ» поделился Руслан Малиновский.
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