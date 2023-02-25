Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель и Неаполь очень похожи»

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский накануне принципиального матча против «ПСЖ» (26 февраля) пообщался с итальянскими СМИ:

– Если мы сделаем все правильно, будем мало ошибаться, то можем выиграть этот матч. Все зависит от нас.

– Как ты обживаешься в новой стране?

– Я был в Италии три с половиной года, и когда смогу – вернусь. Но сейчас мне нужно начать говорить по-французски.

– Правда ли, что в Марселе уникальная атмосфера?

– Как только я приехал, мне сказали, что Марсель очень похож на Неаполь. «Велодром» дает тебе большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион.