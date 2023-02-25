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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель и Неаполь очень похожи»
Франция
25 февраля 2023, 11:25 |
276
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель и Неаполь очень похожи»

Украинский хавбек – о жизни во Франции

25 февраля 2023, 11:25 |
276
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Марсель и Неаполь очень похожи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский накануне принципиального матча против «ПСЖ» (26 февраля) пообщался с итальянскими СМИ:

– Если мы сделаем все правильно, будем мало ошибаться, то можем выиграть этот матч. Все зависит от нас.

– Как ты обживаешься в новой стране?
– Я был в Италии три с половиной года, и когда смогу – вернусь. Но сейчас мне нужно начать говорить по-французски.

– Правда ли, что в Марселе уникальная атмосфера?
– Как только я приехал, мне сказали, что Марсель очень похож на Неаполь. «Велодром» дает тебе большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион.

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Руслан Малиновский Марсель
Источник Sky Sport Italia
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