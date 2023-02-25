Тибо КУРТУА: «Всегда буду желать для Атлетико только наилучшего»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура испанской Примеры против «Атлетико».

«Я провел три сезона в составе «Атлетико», эти годы были очень важными в моей карьере, но сейчас я нахожусь в лучшей команде планеты. Я всегда буду желать «Атлетико» только наилучшего», - сказал Куртуа.

Матч «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид состоится в субботу, 25 февраля. Начало в 19:30 по Киеву.