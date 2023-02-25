Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов

Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, как известно, стал «Фейеноорд». Ранее горняки дважды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000 и с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05. И в обоих случаях выбыли из дальнейшей борьбы, проиграв «оранжевым» во всех четырех матчах.

Зато обе игры «Шахтера» с «докерами» в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18 завершились победой дончан. В свою очередь «Фейеноорд» по сумме двух встреч уступил «Динамо» в третьем раунде квалификации ЛЧ-2012/13, но взял верх над «Зарей» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2014/15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» против команд из Нидерландов в еврокубках

6 игр: +2=0-4, 8-12

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1999/00 КУ Р1 Рода 0:2 (г) 1:3 (д) 2004/05 КУ 1/8 АЗ 1:3 (д) 1:2 (г) 2017/18 ЛЧ ГТ Фейеноорд 2:1 (г) 3:1 (д)

«Фейеноорд» против команд из Украины в еврокубках

10 игр: +2=3=5, 10-15

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2002/03 ЛЧ ГТ Динамо 0:0 (д) 0:2 (г) 2012/13 ЛЧ КР3 Динамо 1:2 (г) 0:1 (д) 2014/15 ЛЕ КР4 Заря 1:1 (г) 4:3 (д) 2016/17 ЛЕ ГТ Заря 1:0 (д) 1:1 (г) 2017/18 ЛЧ ГТ Шахтер 1:2 (д) 1:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.