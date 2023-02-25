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Лига Европы
25 февраля 2023, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2023, 11:37
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0

Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов

Горнякам ранее ни разу не преодолевали «оранжевый» барьер

25 февраля 2023, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2023, 11:37
501
0
Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов
ФК Шахтер

Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, как известно, стал «Фейеноорд». Ранее горняки дважды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000 и с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05. И в обоих случаях выбыли из дальнейшей борьбы, проиграв «оранжевым» во всех четырех матчах.

Зато обе игры «Шахтера» с «докерами» в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18 завершились победой дончан. В свою очередь «Фейеноорд» по сумме двух встреч уступил «Динамо» в третьем раунде квалификации ЛЧ-2012/13, но взял верх над «Зарей» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2014/15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» против команд из Нидерландов в еврокубках

6 игр: +2=0-4, 8-12

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1999/00

КУ

Р1

Рода

0:2 (г)

1:3 (д)

2004/05

КУ

1/8

АЗ

1:3 (д)

1:2 (г)

2017/18

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд

2:1 (г)

3:1 (д)

«Фейеноорд» против команд из Украины в еврокубках

10 игр: +2=3=5, 10-15

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

2002/03

ЛЧ

ГТ

Динамо

0:0 (д)

0:2 (г)

2012/13

ЛЧ

КР3

Динамо

1:2 (г)

0:1 (д)

2014/15

ЛЕ

КР4

Заря

1:1 (г)

4:3 (д)

2016/17

ЛЕ

ГТ

Заря

1:0 (д)

1:1 (г)

2017/18

ЛЧ

ГТ

Шахтер

1:2 (д)

1:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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