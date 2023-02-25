Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов
Горнякам ранее ни разу не преодолевали «оранжевый» барьер
Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, как известно, стал «Фейеноорд». Ранее горняки дважды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000 и с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05. И в обоих случаях выбыли из дальнейшей борьбы, проиграв «оранжевым» во всех четырех матчах.
Зато обе игры «Шахтера» с «докерами» в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18 завершились победой дончан. В свою очередь «Фейеноорд» по сумме двух встреч уступил «Динамо» в третьем раунде квалификации ЛЧ-2012/13, но взял верх над «Зарей» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2014/15.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Шахтер» против команд из Нидерландов в еврокубках
6 игр: +2=0-4, 8-12
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Рода
|
0:2 (г)
|
1:3 (д)
|
2004/05
|
КУ
|
1/8
|
АЗ
|
1:3 (д)
|
1:2 (г)
|
2017/18
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фейеноорд
|
2:1 (г)
|
3:1 (д)
«Фейеноорд» против команд из Украины в еврокубках
10 игр: +2=3=5, 10-15
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
2002/03
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:0 (д)
|
0:2 (г)
|
2012/13
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
0:1 (д)
|
2014/15
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
1:1 (г)
|
4:3 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
1:0 (д)
|
1:1 (г)
|
2017/18
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
1:2 (д)
|
1:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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