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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Реал попал в точку, сделав ставку на Винисиуса Жуниора»
Испания
25 февраля 2023, 11:11 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:04
323
2

Диего СИМЕОНЕ: «Реал попал в точку, сделав ставку на Винисиуса Жуниора»

Наставник «Атлетико» расхвалил форварда «сливочных»

25 февраля 2023, 11:11 | Обновлено 25 февраля 2023, 12:04
323
2
Диего СИМЕОНЕ: «Реал попал в точку, сделав ставку на Винисиуса Жуниора»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 23-го тура Ла Лиги с «Реалом» высказался о нападающем Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус достиг невероятного прогресса за последние годы. «Реал» попал в точку, когда сделал ставку на этого игрока. Его показатели все больше впечатляют, а его нынешняя форма определенно заслуживает особого внимания», - сказал Симеоне.

Винисиус в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл в 21 матче, где забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Матч «Реал» – «Атлетико» состоится 25 февраля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
Источник AS
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ALKOSruLKA
"потрапив у крапку" - це топ від лінгвістів і філологоів спорт.юа ! Браво!
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