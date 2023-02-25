Диего СИМЕОНЕ: «Реал попал в точку, сделав ставку на Винисиуса Жуниора»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 23-го тура Ла Лиги с «Реалом» высказался о нападающем Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус достиг невероятного прогресса за последние годы. «Реал» попал в точку, когда сделал ставку на этого игрока. Его показатели все больше впечатляют, а его нынешняя форма определенно заслуживает особого внимания», - сказал Симеоне.

Винисиус в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл в 21 матче, где забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Матч «Реал» – «Атлетико» состоится 25 февраля. Начало в 19:30 по Киеву.