Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»

Бывший директор академии «Шахтера», работавший также на аналогичной должности в «Фейеноорде», Хенк ван Стее прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой украинская и нидерландская команды разыграют путевку в четвертьфинал.

«Когда я посмотрел жеребьевку, то сразу же связался с Сергеем Палкиным, генеральным директором донецкого «Шахтера». Я поздравил его с квалификацией в четверг против «Ренна» и жеребьевкой».

«Ранее состав «Шахтера» на 30-40 процентов состоял из бразильцев, которые отлично себя показывали. Сейчас в украинской команде около 70 процентов – это местные игроки. Они имеют низкую оценочную трансферную стоимость, хотя Михаил Мудрик ушел в «Челси» за огромную сумму».

По словам ван Стее, в «Шахтере» нет игроков топ-уровня. Однако он упоминает некоторых опытных исполнителей, таких как Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко.

«Но в целом это относительно молодая команда, большинство ребят тренировались в академии «Шахтера». Другого пути не было, потому что легионеры не стремились играть в этом клубе».

«Дело не в том, что я считаю «Шахтер» намного лучше «Фейеноорда». Наоборот, в данный момент. Но «Фейеноорд» должен остерегаться недооценки. Никогда не знаешь, в какой атмосфере окажешься в Польше, где сейчас играет «Шахтер». Кроме того, в Польше немного холоднее, чем на западе Европы, и это нужно учесть».

Ван Стее в конечном итоге видит возможным проход в четвертьфинал команды из Роттердама, потому что, по его мнению, у «Фейеноорда» больше качеств, чем у «Шахтера».

«Но если «Фейеноорд» сможет ограничиться на выезде ничьей или минимальным поражением, то успеха можно будет добиваться дома», - заявил ван Стее.

Первый матч «Шахтера» и «Фейеноорда» состоится в Польше 9 марта. Ответная игра пройдет в Нидерландах 16 марта.