Маурицио САРРИ: «На стадионе Клужа было невозможно играть в футбол»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с румынским «ЧФР Клуж» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Итальянский клуб вышел в 1/8 финала благодаря победе в домашнем поединке.

«Было невозможно играть в футбол. Мы сделали все возможное, чтобы приспособиться к спорту, который похож на футбол, но не является им, ведь поле было совершенно непригодным для игры.

Я постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких полях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы хорошо справились, и жаль, что не выиграли», - сказал Сарри.