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  4. Маурицио САРРИ: «На стадионе Клужа было невозможно играть в футбол»
Лига конференций
25 февраля 2023, 09:52 | Обновлено 25 февраля 2023, 10:00
448
1

Маурицио САРРИ: «На стадионе Клужа было невозможно играть в футбол»

Наставник «Лацио» раскритиковал состояние газона на стадионе румынского клуба

25 февраля 2023, 09:52 | Обновлено 25 февраля 2023, 10:00
448
1
Маурицио САРРИ: «На стадионе Клужа было невозможно играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с румынским «ЧФР Клуж» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Итальянский клуб вышел в 1/8 финала благодаря победе в домашнем поединке.

«Было невозможно играть в футбол. Мы сделали все возможное, чтобы приспособиться к спорту, который похож на футбол, но не является им, ведь поле было совершенно непригодным для игры.

Я постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких полях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы хорошо справились, и жаль, что не выиграли», - сказал Сарри.

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Маурицио Сарри Лацио ЧФР Клуж Лига конференций
Источник Sky Sport Italia
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Октавий Фландрийский
Он еще не видел поле в Петровом, где Ингулец принимает игры чемпионата Украины в ПЛ...  Кстати, этот жирный боров который рулит Ингульцом, как-то озвучил свою бредовую мечту - принять на этом стадионе Реал с Мадрида
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