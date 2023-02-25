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Аргентина
25 февраля 2023, 05:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:45
37
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «Ди Мария принес нам победу в финале ЧМ-2022»

Аргентинский голкипер – о решающей игре мундиаля в Катаре

25 февраля 2023, 05:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 05:45
37
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «Ди Мария принес нам победу в финале ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вратарь английского клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказал мнение о роли вингера «Ювентуса» Анхеля Ди Марии в аргентинской команде во время чемпионата мира 2022 года. Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финального поединка мундиаля.

«Мы сделали это все командой. Многие индивидуальные игроки справились с задачей. Ребята, которые играли на своем первом чемпионате мира, включая меня, знали, как снять давление и наслаждаться.

Очевидно, что 10-й номер помогал нам в каждой игре. Я сказал Месси, чтобы он перестал уже получать звание игрока матча. Потому что он становился им каждую игру, я сказал ему оставить что-нибудь беднягам (смеется).

Мы очень хорошо помогали ему, а Анхелито Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был нашим лучшим игроком. Вам нужны люди, которые выделяются в ключевые моменты. Такие, как Алексис Макаллистер в финале. Когда Ди Мария покидал поле, я аплодировал ему, потому что считаю, что он принес нам победу в финале чемпионата мира», – признался Мартинес.

Напомним, Ди Мария признан игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала турнира.

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Эмилиано Мартинес сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Анхель Ди Мария
Источник ESPN
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