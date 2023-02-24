Трубин занял 2-е место в голосовании за звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Украинец уступил Анхелю Ди Марии из «Ювентуса», но при этом опередил Флориана Вирца из «Байера» и Иосифа Юрановича из «Униона». Отметим, что Ди Мария оформил хет-трик в игре с «Нантом» (3:0).

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ренном» и «Шахтером», в котором Трубин взял 3 пенальти в послематчевой серии, позволив своей команде выйти в 1/8 финала ЛЕ.