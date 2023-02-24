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  4. Трубин занял 2-е место в голосовании за звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Лига Европы
24 февраля 2023, 18:38 |
1345
0

Трубин занял 2-е место в голосовании за звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Болельщикам больше понравился перформанс Анхеля Ди Марии

24 февраля 2023, 18:38 |
1345
0
Трубин занял 2-е место в голосовании за звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Украинец уступил Анхелю Ди Марии из «Ювентуса», но при этом опередил Флориана Вирца из «Байера» и Иосифа Юрановича из «Униона». Отметим, что Ди Мария оформил хет-трик в игре с «Нантом» (3:0).

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ренном» и «Шахтером», в котором Трубин взял 3 пенальти в послематчевой серии, позволив своей команде выйти в 1/8 финала ЛЕ.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Анхель Ди Мария Лига Европы лучший игрок Флориан Вирц Йосип Юранович
Источник Twitter
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