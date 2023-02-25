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Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 04:55 | Обновлено 25 февраля 2023, 04:58
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0

ОГНЕНОВИЧ: «Было важно обойтись без травм»

Тренер «Металлиста» – о матче с «Дордой» и сборе в Турции

25 февраля 2023, 04:55 | Обновлено 25 февраля 2023, 04:58
70
0
ОГНЕНОВИЧ: «Было важно обойтись без травм»
ФК Металлист

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал спарринг с командой «Дордой» (3:1) и подвел итог подготовке подопечных к сезону.

– Команда провела нормальную игру. Она была последней на этом сборе, поэтому нам было важно, прежде всего, обойтись без травм. То, что сыграли хороший матч, хорошо, но все же мы относимся к контрольным матчам, как к хорошим тренировкам. Были моменты, в которых мы могли сыграть лучше, были действительно качественные действия. В целом, можно сказать, что я доволен.

Когда мы начинали сбор, команда не была подготовлена физически так, как нам нужно. Теперь, я думаю, мы уже лучше работаем на поле, лучше действуем в обороне, лучше отбираем и играем на подборах. Как следствие, мы начали забивать. У нас есть качественные игроки впереди, нужно только их хорошо подготовить и все, я думаю, будет нормально.

Сбор окончен, уже завтра команда отправится в Украину. Какую оценку поставите сбору по качеству по шкале от 1 до 10?

– Для меня самое главное, что никто не получил травму. К тому же команда уже лучше двигается на поле. Потому я бы оценил сбор на 7-8 баллов.

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Перица Огненович Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист
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