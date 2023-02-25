Определился соперник Алькараса по полуфиналу в Рио-де-Жанейро

Чилийский теннисист Николас Харри (№139 АТР) стал участником полуфинала на турнире в Рио-де-Жанейро.

Он в двух сетах выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса – 6:3, 7:6 (7:3).

В 1/2 финала Харри ждет встреча с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее переиграл в четвертьфинале серба Душана Лайовича.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала

Николас Харри (Чили) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:3)