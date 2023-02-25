ATP25 февраля 2023, 04:34 | Обновлено 25 февраля 2023, 04:45
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Определился соперник Алькараса по полуфиналу в Рио-де-Жанейро
Испанца ждет чилиец Николас Харри
25 февраля 2023, 04:34 | Обновлено 25 февраля 2023, 04:45
19
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Чилийский теннисист Николас Харри (№139 АТР) стал участником полуфинала на турнире в Рио-де-Жанейро.
Он в двух сетах выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса – 6:3, 7:6 (7:3).
В 1/2 финала Харри ждет встреча с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее переиграл в четвертьфинале серба Душана Лайовича.
ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала
Николас Харри (Чили) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:3)
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