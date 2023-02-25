Алькарас вышел в полуфинал в Рио-де-Жанейро
Испанец разобрался с Душаном Лайовичем
19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает 2-е место в мировом рейтинге, удачно миновал стадию 1/4 финала на турнире в Рио-де-Жанейро с призовым фондом $ 2 013 940.
За 1 час 54 минуты Алькарас переиграл серба Душана Лайовича (№80 АТР). Теннисисты сыграли два сета – 6:4, 7:6 (7:0).
ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 7:6 (7:0)
Алькарас, напомним, является действующим победителем данного турнира.
В полуфинале Карлос сыграет с победителем пары Николас Харри – Себастьян Баэс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»
Бернард Томич вышел в свой первый четвертьфинал на челленджерах за 5 лет