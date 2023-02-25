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ATP
25 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:56
16
0

Алькарас вышел в полуфинал в Рио-де-Жанейро

Испанец разобрался с Душаном Лайовичем

25 февраля 2023, 02:50 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:56
16
0
Алькарас вышел в полуфинал в Рио-де-Жанейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает 2-е место в мировом рейтинге, удачно миновал стадию 1/4 финала на турнире в Рио-де-Жанейро с призовым фондом $ 2 013 940.

За 1 час 54 минуты Алькарас переиграл серба Душана Лайовича (№80 АТР). Теннисисты сыграли два сета – 6:4, 7:6 (7:0).

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 7:6 (7:0)

Алькарас, напомним, является действующим победителем данного турнира.

В полуфинале Карлос сыграет с победителем пары Николас Харри – Себастьян Баэс.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Рио-де-Жанейро Душан Лайович
Источник Sport.ua
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