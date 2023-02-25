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  4. Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Англия
25 февраля 2023, 04:40 |
513
0

Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва

Пара с нетерпением ждет лета

25 февраля 2023, 04:40 |
513
0
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

21-летний английский футболист «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд впервые станет отцом.

Как сообщает издание TheSun, игрок, с которого недавно были сняты обвинения в изнасиловании, узнал, что его жертва (партнерша) беременна.

Интересно, что по информации источника, пара с нетерпением ждет лета, когда появится ребенок.

Не смотря на то, что с Гринвуда были сняты все обвинения, он не играет и не тренируется за «МЮ», хотя получает зарплату в размере 75 000 фунтов стерлингов в неделю. «Ман Юнайтед» открыл собственное расследование по этому делу, а представительницы женской команды клуба против, чтобы Гринвуд снова появился на «Олд Траффорде».

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Мейсон Гринвуд беременность изнасилование Манчестер Юнайтед суд криминал избиение
Источник The Sun
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