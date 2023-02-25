«Ты до сих пор смотришь мои сториз». Шакира снова подколола Пике

Колумбийская певица Шакира и ее соотечественница Karol G выпустили новую работу. Она получила название TQG (Te Quedó Grande) и посвящена расставанию Шакиры с экс-защитником испанской «Барселоны» Жераром Пике.

В песне Шакира среди прочего упомянула новую пассию футболиста Клару Чиа Марти. Певица заявила, что девушка не знает того, что Пике до сих пор следит за ней. «Ты нашел новую девушку. Чего она не знает, так это того, что ты до сих пор смотришь мои сториз. Скажи своей новой малышке, что я не борюсь за мужчин», – есть в песне такие слова.

Также в песне Шакира заявила, что ее отношения с Пике больше не возобновлятся. «Я никогда не вернусь к тебе», – заявила колумбийка.

Ранее Шакира, напомним, уже задевала Пике, когда в одной из своих работ заявила, что футболист «променял Ferrari на Renault Twingo».