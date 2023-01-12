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  4. «Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
Испания
12 января 2023, 21:09 |
2811
4

«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике

Колумбийская певица записала новый трек

12 января 2023, 21:09 |
2811
4
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
Жерар Пике и Шакира с детьми

Колумбийская певица Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.

В песне Шакира затронула тему расставания с известным испанским защитником Жераром Пике. Шакира написала следующие строчки:

«Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».

«Ты променял Ferrari на Renault Twingo».

Отметим, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Причина расставания – измена футболиста. К слову, вскоре колумбийская певица получила опеку над детьми. Их у бывшей пары двое.

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Шакира Жерар Пике видео песня
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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shoko
 Забыла добавить - бу Феррари  старше себя на десяток лет на новенький Рено А так конечно Шакире можно только посочувствовать в этой ситуации. Пике конечно очень по скотски себя повёл.
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+1
Gargantua
не надо было считать себя автомобилем, это ошибочная стратегия
как говорил один мой друг: меня все устраивает, но если я раз в 5 лет не поменяю авто, будут думать что дела у меня идут не очень
 
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0
zhyr
Ну хоч не фіат мультіпла)))
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0
Иван Иванов
Ну вот, довёл женщину до того что та начала диссы писать, ну Пике...
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0
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