«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
Колумбийская певица записала новый трек
Колумбийская певица Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.
В песне Шакира затронула тему расставания с известным испанским защитником Жераром Пике. Шакира написала следующие строчки:
«Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo».
Отметим, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Причина расставания – измена футболиста. К слову, вскоре колумбийская певица получила опеку над детьми. Их у бывшей пары двое.
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