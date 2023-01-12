«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике

Колумбийская певица Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.

В песне Шакира затронула тему расставания с известным испанским защитником Жераром Пике. Шакира написала следующие строчки:

«Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».

«Ты променял Ferrari на Renault Twingo».

Отметим, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Причина расставания – измена футболиста. К слову, вскоре колумбийская певица получила опеку над детьми. Их у бывшей пары двое.