Три удаления и камбэк с 0:2. Бетис совершил подвиг на поле Эльче
Сыгран стартовый поединок 23-го тура Ла Лиги
В пятницу, 24 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Эльче» и «Бетис».
Дебют игры остался за игроками «Эльче», которые к 9-й минуте повели в счете 2:0. Однако победу им это не гарантировало. В первой половине второго тайма они остались вдесятером (еще был удален Папе Шейх, находившийся в запасе) и вскоре пропустили два гола в ответ.
Развязка в поединке наступила на 90+5 минуте, когда гол Уильямса Жозе принес «Бетису» волевую победу – 3:2 Незадолго до этого «Эльче» и вовсе остался вдевятером.
В таблице Ла Лиги «Бетис» идет на 5-й позиции, имея 40 очков. У «Эльче» 20 место и 9 пунктов.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Эльче» – «Бетис» – 2:3
Голы: Фидель, 7 пенальти (1:0). Бойе, 9 (2:0). Иглесиас, 65 пенальти (2:1). Миранда, 68 (2:2). Уильямс Жозе, 90+5 (2:3).
На 88-й минуте Иглесиас («Бетис») не реализовал пенальти.
Удалены: Магальян, 57; Папе Шейх, 58 за пределами поля; Роко, 90+4 (все – «Эльче»).
События матча
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