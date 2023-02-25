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Чемпионат Испании
Эльче
24.02.2023 22:00 – FT 2 : 3
Бетис
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Испания
25 февраля 2023, 01:53 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:49
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Три удаления и камбэк с 0:2. Бетис совершил подвиг на поле Эльче

Сыгран стартовый поединок 23-го тура Ла Лиги

25 февраля 2023, 01:53 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:49
69
0
Три удаления и камбэк с 0:2. Бетис совершил подвиг на поле Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Эльче» и «Бетис».

Дебют игры остался за игроками «Эльче», которые к 9-й минуте повели в счете 2:0. Однако победу им это не гарантировало. В первой половине второго тайма они остались вдесятером (еще был удален Папе Шейх, находившийся в запасе) и вскоре пропустили два гола в ответ.

Развязка в поединке наступила на 90+5 минуте, когда гол Уильямса Жозе принес «Бетису» волевую победу – 3:2 Незадолго до этого «Эльче» и вовсе остался вдевятером.

В таблице Ла Лиги «Бетис» идет на 5-й позиции, имея 40 очков. У «Эльче» 20 место и 9 пунктов.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Эльче» – «Бетис» – 2:3

Голы: Фидель, 7 пенальти (1:0). Бойе, 9 (2:0). Иглесиас, 65 пенальти (2:1). Миранда, 68 (2:2). Уильямс Жозе, 90+5 (2:3).

На 88-й минуте Иглесиас («Бетис») не реализовал пенальти.

Удалены: Магальян, 57; Папе Шейх, 58 за пределами поля; Роко, 90+4 (все – «Эльче»).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан Жозе (Бетис).
90’
Энцо Роко (Эльче) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Борха Иглесиас (Бетис).
60’
Пап Диоп (Эльче) получает красную карточку.
57’
Лисандро Магальян (Эльче) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Эльче).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Фидель (Эльче).
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Эльче Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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