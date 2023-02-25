В пятницу, 24 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Испании отношения выяснили «Эльче» и «Бетис».

Дебют игры остался за игроками «Эльче», которые к 9-й минуте повели в счете 2:0. Однако победу им это не гарантировало. В первой половине второго тайма они остались вдесятером (еще был удален Папе Шейх, находившийся в запасе) и вскоре пропустили два гола в ответ.

Развязка в поединке наступила на 90+5 минуте, когда гол Уильямса Жозе принес «Бетису» волевую победу – 3:2 Незадолго до этого «Эльче» и вовсе остался вдевятером.

В таблице Ла Лиги «Бетис» идет на 5-й позиции, имея 40 очков. У «Эльче» 20 место и 9 пунктов.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Эльче» – «Бетис» – 2:3

Голы: Фидель, 7 пенальти (1:0). Бойе, 9 (2:0). Иглесиас, 65 пенальти (2:1). Миранда, 68 (2:2). Уильямс Жозе, 90+5 (2:3).

На 88-й минуте Иглесиас («Бетис») не реализовал пенальти.

Удалены: Магальян, 57; Папе Шейх, 58 за пределами поля; Роко, 90+4 (все – «Эльче»).