Йожеф САБО: «Днепр-1 без Довбика как без рук»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал вылет «Днепра-1» из Лиги конференций от АЕКа из Ларнаки:

«Я так и не понял, за счет чего хотел выиграть «Днепр-1». Честно говоря, я еще до начала ответного матча с АЕКом говорил, что не верю в способность днепрян одержать верх в этом противостоянии. Мы не увидели ни одного хотя бы 90-процентного момента у ворот гостей. После проигрыша в гостях со счетом 0:1 дома нужно забивать!

А что мы увидели? У «Днепра-1» не было скорости, все делалось с опозданием, слишком долго днепряне возились с мячом, и партнеров к команде не видели... Когда я работал тренером, спросил одного из своих футболистов: почему ты не отдавал мяч куда надо, ты что, не видел своего партнера? На что он мне ответил: если бы я его видел, то играл бы за «Реал». С тех пор я больше не общался с этим игроком.

Довбик? Команда без него, словно без рук. Довбик не только забивает, но и создает, что очень важно. Гуцуляка формально на ту позицию поставили, но он хавбек, оттого и отходил интуитивно назад, и впереди у днепрян не было никого».