Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский может в марте вернуться в состав сборной Украины.

УАФ подала документы 30-летнего хавбека на британскую визу, информирует ТаТоТаке.

26 марта на старте отбора к Евро-2024 Украина сыграет против Англии в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В 2022 году Александр Петраков не вызывал Буяльского на официальные матчи сборной Украины.

Ожидается, что украинский специалист Сергей Ребров летом возглавит сборную Украины, а в матче в Лондоне руководить сине-желтыми будет наставник молодежки Руслан Ротань. Скорее всего, именно они приняли решение о вызове Буяльского в сборную.