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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 23:41 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:02
1144
0

Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

26 марта на старте отбора к Евро-2024 Украина сыграет против Англии в Лондоне

24 февраля 2023, 23:41 | Обновлено 25 февраля 2023, 01:02
1144
0
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Динамомания. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский может в марте вернуться в состав сборной Украины.

УАФ подала документы 30-летнего хавбека на британскую визу, информирует ТаТоТаке.

26 марта на старте отбора к Евро-2024 Украина сыграет против Англии в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В 2022 году Александр Петраков не вызывал Буяльского на официальные матчи сборной Украины.

Ожидается, что украинский специалист Сергей Ребров летом возглавит сборную Украины, а в матче в Лондоне руководить сине-желтыми будет наставник молодежки Руслан Ротань. Скорее всего, именно они приняли решение о вызове Буяльского в сборную.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 ТаТоТаке Виталий Буяльский Англия - Украина
Источник ТаТоТаке
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