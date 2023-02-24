Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анкарагюджю достиг прогресса в переговорах по трансферу игрока Динамо
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 23:33 |
414
6

Анкарагюджю достиг прогресса в переговорах по трансферу игрока Динамо

Турки хотят вернуть Жерсона Родригеша

24 февраля 2023, 23:33 |
414
6
Анкарагюджю достиг прогресса в переговорах по трансферу игрока Динамо
Aksam. Жерсон Родригеш

Турецкий «Анкарагюджю» проявляет серьезную заинтересованность в услугах вингера «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

Известно, что турки достигли существенного прогресса в переговорах о трансфере исполнителя.

Ранее сообщалось, что «Анкарагюджю» хочет осуществить полноценный выкуп Жерсона Родригеша у «Динамо». Футболист уже выступал за турецкую команду – на правах аренды из киевского клуба, во второй части сезона-2019/20.

Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Аравии. На счету 27-летнего игрока сборной Люксембурга 2 гола в 12 матчах за эту команду.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека
Реал нацелился на конкурента Мудрика из Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала вернулся в родной Флуминенсе
Жерсон Родригеш Анкарагюджю Динамо Киев Аль-Вахда трансферы трансферы УПЛ
Источник Fotomac
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Футбол | 24 февраля 2023, 09:23 20
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках

«Шахтер» в ЛЕ прошел «Ренн» по пенальти, «Днепр-1» не справился с киприотами

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии
Футбол | 24 февраля 2023, 19:24 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с голкипером сборной Англии

Джордан Пикфорд останется в команде Виталия Миколенко

Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 24.02.2023, 14:20
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
УСИК – о годовщине вторжения войск рф: «Бойтесь слез тех, кого вы обидели»
Бокс | 24.02.2023, 17:30
УСИК – о годовщине вторжения войск рф: «Бойтесь слез тех, кого вы обидели»
УСИК – о годовщине вторжения войск рф: «Бойтесь слез тех, кого вы обидели»
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 13:20
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Простили и возьмут обратно. Динамо тоже так сможет...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
его же оттуда выгнали за драку?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 139
Футбол
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
24.02.2023, 04:15 5
Футбол
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 6
Футбол
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
24.02.2023, 13:25 29
Футбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности