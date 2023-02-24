Анкарагюджю достиг прогресса в переговорах по трансферу игрока Динамо

Турецкий «Анкарагюджю» проявляет серьезную заинтересованность в услугах вингера «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

Известно, что турки достигли существенного прогресса в переговорах о трансфере исполнителя.

Ранее сообщалось, что «Анкарагюджю» хочет осуществить полноценный выкуп Жерсона Родригеша у «Динамо». Футболист уже выступал за турецкую команду – на правах аренды из киевского клуба, во второй части сезона-2019/20.

Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Аравии. На счету 27-летнего игрока сборной Люксембурга 2 гола в 12 матчах за эту команду.