Динамо может продать легионера в Турцию

«Анкарагюджю» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Жерсону Родригешу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Анкарагюджю» заинтересован в полноценном трансфере Родригеша. Финансовые условия возможной сделки не сообщаются.

Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Аравии. На счету 27-летнего игрока сборной Люксембурга 2 гола в 8 матчах во всех турнирах. Аренда рассчитана до лета 2023 года, трансферная стоимость Родригеша оценивается в 2 миллиона евро.