Динамо может продать легионера в Турцию
«Анкарагюджю» интересуется Жерсоном Родригешем
«Анкарагюджю» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Жерсону Родригешу. Об этом сообщают турецкие СМИ.
«Анкарагюджю» заинтересован в полноценном трансфере Родригеша. Финансовые условия возможной сделки не сообщаются.
Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Аравии. На счету 27-летнего игрока сборной Люксембурга 2 гола в 8 матчах во всех турнирах. Аренда рассчитана до лета 2023 года, трансферная стоимость Родригеша оценивается в 2 миллиона евро.
💥 Transferde atağa kalkan Ankaragücü, eski oyuncusu Gerson Rodrigues ile görüşme halinde! 🔥— Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) February 3, 2023
📌 Bonservisi Dinamo Kiev'de olan 27 yaşındaki kanat forvet oyuncusu, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Wehda'ya kiralanmıştı! pic.twitter.com/orxSr9ouac
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