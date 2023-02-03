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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 22:38 |
1939
0

Динамо может продать легионера в Турцию

«Анкарагюджю» интересуется Жерсоном Родригешем

03 февраля 2023, 22:38 |
1939
0
Динамо может продать легионера в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

«Анкарагюджю» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Жерсону Родригешу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Анкарагюджю» заинтересован в полноценном трансфере Родригеша. Финансовые условия возможной сделки не сообщаются.

Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из Саудовской Аравии. На счету 27-летнего игрока сборной Люксембурга 2 гола в 8 матчах во всех турнирах. Аренда рассчитана до лета 2023 года, трансферная стоимость Родригеша оценивается в 2 миллиона евро.

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Анкарагюджю Жерсон Родригеш Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ Аль-Вахда
Источник Twitter
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