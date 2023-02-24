24.02.2023 21:30 – FT 4 : 0
Германия24 февраля 2023, 23:36 |
47
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Бундеслига. Майнц разгромил Боруссию Менхенгладбах
Стартовал 22-й тур чемпионата Германии
24 февраля 2023, 23:36 |
47
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Сегодня, 24 февраля, матчем «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах стартовал 22-й тур немецкой Бундеслиги. Матч соседей по турнирной таблице неожиданно завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
Бундеслига. 22-й тур
«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах – 4:0
Голы: Ли Джэ Сон 25, Ингвартсен 49, Ажорк 72, Вайпер Нельсон 90+3
«Майнц» благодаря этой победе набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на девятой позиции с 29 баллами.
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