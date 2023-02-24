Сегодня, 24 февраля, матчем «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах стартовал 22-й тур немецкой Бундеслиги. Матч соседей по турнирной таблице неожиданно завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Бундеслига. 22-й тур

«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах – 4:0

Голы: Ли Джэ Сон 25, Ингвартсен 49, Ажорк 72, Вайпер Нельсон 90+3

«Майнц» благодаря этой победе набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на девятой позиции с 29 баллами.