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Чемпионат Германии
Майнц
24.02.2023 21:30 – FT 4 : 0
Боруссия М
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Германия
24 февраля 2023, 23:36 |
47
2

Бундеслига. Майнц разгромил Боруссию Менхенгладбах

Стартовал 22-й тур чемпионата Германии

24 февраля 2023, 23:36 |
47
2
Бундеслига. Майнц разгромил Боруссию Менхенгладбах
ФК Майнц

Сегодня, 24 февраля, матчем «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах стартовал 22-й тур немецкой Бундеслиги. Матч соседей по турнирной таблице неожиданно завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Бундеслига. 22-й тур

«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах – 4:0
Голы: Ли Джэ Сон 25, Ингвартсен 49, Ажорк 72, Вайпер Нельсон 90+3

«Майнц» благодаря этой победе набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на девятой позиции с 29 баллами.

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Майнц Боруссия Менхенгладбах Бундеслига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Майнц только Дортмунду в этом году проиграл и то на последних минутах
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0
Gargantua
ну и качели
от победы над Баварией до влета Майнцу
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0
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