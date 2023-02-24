Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не разбрасывается деньгами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп анонсировал масштабные кадровые изменения в команде ближайшим летом:

«Мы знаем, что должны что-то улучшить и изменить, и мы это сделаем. Мы не можем сделать это сейчас, но уже ясно, что мы должны что-то сделать летом. А пока нам просто нужно пройти через это и бороться.

Этим клубом управляют так, чтобы не разбрасываться деньгами. Наши трансферы всегда должны быть успешными. Это действительно усложняет дело. Мы не можем сделать четыре трансфера, пока не узнаем, кто покинет клуб, и все в таком духе».