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  4. Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не разбрасывается деньгами»
Англия
24 февраля 2023, 23:20 |
173
1

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не разбрасывается деньгами»

Тренер «Ливерпуля» – о трансферной политике команды

24 февраля 2023, 23:20 |
173
1
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не разбрасывается деньгами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп анонсировал масштабные кадровые изменения в команде ближайшим летом:

«Мы знаем, что должны что-то улучшить и изменить, и мы это сделаем. Мы не можем сделать это сейчас, но уже ясно, что мы должны что-то сделать летом. А пока нам просто нужно пройти через это и бороться.

Этим клубом управляют так, чтобы не разбрасываться деньгами. Наши трансферы всегда должны быть успешными. Это действительно усложняет дело. Мы не можем сделать четыре трансфера, пока не узнаем, кто покинет клуб, и все в таком духе».

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Источник: Де Дзерби летом может сменить Клоппа в Ливерпуле
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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник BBC
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avk2307
А Челсі? Вони хто , справжні авантюристи?
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