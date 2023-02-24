Тарас СТЕПАНЕНКО: «Жеребьевка? Я хотел Бетис»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где «горняки» сыграют с «Фейенордом»:

«Я знаю, что Роттердам – хороший город. У «Фейенорда» хороший стадион, будет поддержка. О команде ничего сейчас не могу сказать, потому что не следил за ними. Но такие клубы из чемпионата Нидерландов всегда очень сильны. «Фейеноорд» всегда выступает в еврокубках, борется за чемпионство.

Там как минимум хорошие молодые игроки. Они славятся тем, что их воспитывают, а потом продают. Думаю, будет хорошая игра. Можно сказать, жеребьевкой доволен. Я хотел «Бетис», потому что это близко к моей семье. Возможно, еще «Ференцварош», так думал. Не хотел «Арсенал».