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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Жеребьевка? Я хотел Бетис»
Лига Европы
24 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:05
677
4

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Жеребьевка? Я хотел Бетис»

Капитан «Шахтера» – о жеребьевке Лиги Европы

24 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 24 февраля 2023, 23:05
677
4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Жеребьевка? Я хотел Бетис»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где «горняки» сыграют с «Фейенордом»:

«Я знаю, что Роттердам – хороший город. У «Фейенорда» хороший стадион, будет поддержка. О команде ничего сейчас не могу сказать, потому что не следил за ними. Но такие клубы из чемпионата Нидерландов всегда очень сильны. «Фейеноорд» всегда выступает в еврокубках, борется за чемпионство.

Там как минимум хорошие молодые игроки. Они славятся тем, что их воспитывают, а потом продают. Думаю, будет хорошая игра. Можно сказать, жеребьевкой доволен. Я хотел «Бетис», потому что это близко к моей семье. Возможно, еще «Ференцварош», так думал. Не хотел «Арсенал».

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Фейеноорд Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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romanchik.8409
Хотелось,чтобы Усатому х..ю из ференцвароша за щеку Шахтёр надавал 
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+2
⬆️
Тогда переходи в Манчестер Юнайтед.
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+1
avk2307
А Гармашу говорил, что читает много, и мыслит оригинально. Советовал приобщиться. А по факту ,как пропагандисты.....
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0
Remark
А я хотел Фенер.
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0
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