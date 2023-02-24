Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ

Во время тренировки 23 февраля в конфликт вступили игроки французского клуба «ПСЖ» – Лионель Месси и Витинья.

Португальский хавбек Витинья на тренировке жестко сыграл против Лионеля Месси. Аргентинец был недоволен таким ходом событий и резко сказал, что такие действия могут привести к травме. После этого Витинья схватил Месси за шею.

Представители «ПСЖ» пока официально не комментируют конфликт. Это не первый раз, когда во французской команде команде происходят инциденты между игроками.

После череды плохих результатов команды атмосфера, которая сейчас царит на «Парк де Пренс», является не самой лучшей.