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Франция
24 февраля 2023, 21:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 21:38
288
0

Владельцы Челси планируют купить клуб Лиги 1, за который играет Соболь

Тодд Боэли и его партнеры собираются приобрести 100% акций «Страсбурга»

24 февраля 2023, 21:27 | Обновлено 24 февраля 2023, 21:38
288
0
Владельцы Челси планируют купить клуб Лиги 1, за который играет Соболь
Getty Images/Global Images Ukraine

Американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли очень заинтересованы в покупке «Страсбурга», клуба Лиги 1, за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Президент «Страсбурга» Марк Келлер уже имел переговоры с потенциальными инвесторами по поводу продаже клуба. Акционеры думают о том, как лучше всего поддержать клуб и укрепить его амбиции. Келлер рассказал: «Мы знаем, что это произойдет благодаря приходу сильного партнера, который принесет инвестиционную мощь».

55-летний президент «Страсбурга» недавно обедал с американскими владельцами «Челси», которые очень заинтересованы в приобретении 100% акций французского клуба, который имеет хорошее финансовое состояние.

Тодд Боэли и его партнеры, таким образом, планируют выход на французский рынок. В случае покупки клуба некоторые игроки «Челси» могут отправиться в аренду в «Страсбург».

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Страсбург покупка продажа Челси Тодд Боэли Марк Келлер Эдуард Соболь
Источник L'Equipe
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