Владельцы Челси планируют купить клуб Лиги 1, за который играет Соболь
Тодд Боэли и его партнеры собираются приобрести 100% акций «Страсбурга»
Американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли очень заинтересованы в покупке «Страсбурга», клуба Лиги 1, за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Президент «Страсбурга» Марк Келлер уже имел переговоры с потенциальными инвесторами по поводу продаже клуба. Акционеры думают о том, как лучше всего поддержать клуб и укрепить его амбиции. Келлер рассказал: «Мы знаем, что это произойдет благодаря приходу сильного партнера, который принесет инвестиционную мощь».
55-летний президент «Страсбурга» недавно обедал с американскими владельцами «Челси», которые очень заинтересованы в приобретении 100% акций французского клуба, который имеет хорошее финансовое состояние.
Тодд Боэли и его партнеры, таким образом, планируют выход на французский рынок. В случае покупки клуба некоторые игроки «Челси» могут отправиться в аренду в «Страсбург».
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