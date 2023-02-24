WTA24 февраля 2023, 19:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
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Стала известна соперница Свёнтек в финале большого турнира в Дубае
Соперницей первой ракетки мира станет Барбора Крейчикова
24 февраля 2023, 19:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
586
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Состоялся второй полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Дубае.
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (№30 WTA) в трех партиях оказалась сильнее второй ракетки мира Джессики Пегулы.
Дубай. 1/2 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 5:7, 6:0
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
В матче за титул Крейчикова сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.
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