Стала известна соперница Свёнтек в финале большого турнира в Дубае

Состоялся второй полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Дубае.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (№30 WTA) в трех партиях оказалась сильнее второй ракетки мира Джессики Пегулы.

Дубай. 1/2 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 5:7, 6:0

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В матче за титул Крейчикова сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.