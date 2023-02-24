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WTA
24 февраля 2023, 19:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
586
0

Стала известна соперница Свёнтек в финале большого турнира в Дубае

Соперницей первой ракетки мира станет Барбора Крейчикова

24 февраля 2023, 19:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:26
586
0
Стала известна соперница Свёнтек в финале большого турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Состоялся второй полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Дубае.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (№30 WTA) в трех партиях оказалась сильнее второй ракетки мира Джессики Пегулы.

Дубай. 1/2 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 5:7, 6:0

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В матче за титул Крейчикова сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

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Барбора Крейчикова WTA Дубай Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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