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WTA
24 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:45
135
1

Свёнтек разобралась с Гауфф на пути в финал турнира в Дубае

Первая ракетка мира добыла победу в двух сетах

24 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:45
135
1
Свёнтек разобралась с Гауфф на пути в финал турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракеткам мира Ига Свёнтек стала финалисткой турнира WTA 1000 в Дубае.

В полуфинале соревнований в ОАЭ полька в двух сетах переиграла пятую сеяную американку Кори Гауфф.

Дубай. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:2

Это была шестая встреча теннисисток, американка пока не выигрывала. После поражения в четвертом круге Australian Open Ига не отдала ни одной партии.

В прошлом году полька проиграла во втором раунде соревнований в Дубае будущей победительнице Алене Остапенко.

В финале Свёнтек сразится с победительницей встречи Джессика Пегула – Барбора Крейчикова.

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Ига Свёнтек Кори Гауфф WTA Дубай
Источник Sport.ua
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