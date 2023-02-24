Свёнтек разобралась с Гауфф на пути в финал турнира в Дубае
Первая ракетка мира добыла победу в двух сетах
Первая ракеткам мира Ига Свёнтек стала финалисткой турнира WTA 1000 в Дубае.
В полуфинале соревнований в ОАЭ полька в двух сетах переиграла пятую сеяную американку Кори Гауфф.
Дубай. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:2
Это была шестая встреча теннисисток, американка пока не выигрывала. После поражения в четвертом круге Australian Open Ига не отдала ни одной партии.
В прошлом году полька проиграла во втором раунде соревнований в Дубае будущей победительнице Алене Остапенко.
В финале Свёнтек сразится с победительницей встречи Джессика Пегула – Барбора Крейчикова.
Slidetek 🔥🔥@iga_swiatek | #DDFTennis pic.twitter.com/OOJvSQjZ28— wta (@WTA) February 24, 2023
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