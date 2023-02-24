В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 22 туров «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 51 очком в активе. «Атлетико» четвертый с 41 баллом.