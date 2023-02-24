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Испания
24 февраля 2023, 18:55 |
71
0

Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Реал – Атлетико

Команду Лунина ждет мадридское дерби

24 февраля 2023, 18:55 |
71
0
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Реал – Атлетико
ФК Реал Мадрид

В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 22 туров «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 51 очком в активе. «Атлетико» четвертый с 41 баллом.

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Источник Sport.ua
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