Испания24 февраля 2023, 18:55 |
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Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Реал – Атлетико
Команду Лунина ждет мадридское дерби
24 февраля 2023, 18:55 |
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В субботу, 25 февраля «Реал» в 23-м туре Ла Лиги в мадридском дерби примет «Атлетико». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
После 22 туров «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 51 очком в активе. «Атлетико» четвертый с 41 баллом.
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