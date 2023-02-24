ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала вернулся в родной Флуминенсе
Дома продолжит карьеру Марсело
Клуб «Флуминенсе» объявил о подписании контракт с левым защитником Марсело.
В ряды клуба из Рио-де-Жанейро 34-летний игрок влился в статусе свободного агента – несколько дней назад он покинул греческий «Олимпиакос». В клуб из Пирея бразилец перешел летом 2022 года после 15 лет выступлений за мадридский «Реал».
Марсело - воспитанник академии «Флуминенсе», откуда он в 2007 году перешел в «Реал» Мадрид за 6,5 млн евро. В свое время за родной клуб Марсело отыграл всего лишь в 11 матчах.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 • 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚 • 𝐁𝐞𝐦-𝐯𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚#WhereImFrom #MlkDeXerém #M12NoFlu pic.twitter.com/iUhWEua4N5— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 24, 2023
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