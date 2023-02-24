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Бразилия
24 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:03
767
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала вернулся в родной Флуминенсе

Дома продолжит карьеру Марсело

24 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:03
767
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала вернулся в родной Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Клуб «Флуминенсе» объявил о подписании контракт с левым защитником Марсело.

В ряды клуба из Рио-де-Жанейро 34-летний игрок влился в статусе свободного агента – несколько дней назад он покинул греческий «Олимпиакос». В клуб из Пирея бразилец перешел летом 2022 года после 15 лет выступлений за мадридский «Реал».

Марсело - воспитанник академии «Флуминенсе», откуда он в 2007 году перешел в «Реал» Мадрид за 6,5 млн евро. В свое время за родной клуб Марсело отыграл всего лишь в 11 матчах.

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Марсело трансферы Флуминенсе чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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