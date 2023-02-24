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Англия
24 февраля 2023, 17:47 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:05
265
0

Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги против Ньюкасла

Нападающий «Манчестер Юнайтед» травмировался

24 февраля 2023, 17:47 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:05
265
0
Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд получил травму в ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» (2:1), который состоялся в четверг, 23 февраля. Форвард, как известно, был заменен на 88-й минуте.

Как признался наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, на сегодня нет окончательной ясности относительно сложности повреждения у Рэшфорда. Такая оценка будут сделана сегодня, максимум – завтра, в субботу, 25-го числа.

В будущем финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» точно не сыграет нападающий Антони Марсьяль.

Финальная встреча Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» состоится в воскресенье, 26 февраля, начало – в 18:30 по Киеву.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед травма Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл
Источник Sky Sports
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