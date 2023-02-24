Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги против Ньюкасла

Маркус Рэшфорд получил травму в ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» (2:1), который состоялся в четверг, 23 февраля. Форвард, как известно, был заменен на 88-й минуте.

Как признался наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, на сегодня нет окончательной ясности относительно сложности повреждения у Рэшфорда. Такая оценка будут сделана сегодня, максимум – завтра, в субботу, 25-го числа.

В будущем финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» точно не сыграет нападающий Антони Марсьяль.

Финальная встреча Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» состоится в воскресенье, 26 февраля, начало – в 18:30 по Киеву.