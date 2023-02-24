ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой

24 февраля над тренировочной базой «Арсенала» появился флаг Украины. Таким образом лондонский клуб решил проявить солидарность со всем украинским народом.

Отметим, что фото флага опубликовал в своем инстаграме украинский легионер «канониров» Александр Зинченко, который выступает за лондонцев с лета прошлого года.

Добавим, что Зинченко, открыв счет голам в АПЛ 18 февраля во встрече с «Астон Виллой» (4:2), попал в символическую сборную тура.