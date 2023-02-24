Англия24 февраля 2023, 17:02 |
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ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Лондонский клуб поддержал украинцев в годовщину вторжения российских войск
24 февраля 2023, 17:02 |
2185
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24 февраля над тренировочной базой «Арсенала» появился флаг Украины. Таким образом лондонский клуб решил проявить солидарность со всем украинским народом.
Отметим, что фото флага опубликовал в своем инстаграме украинский легионер «канониров» Александр Зинченко, который выступает за лондонцев с лета прошлого года.
Добавим, что Зинченко, открыв счет голам в АПЛ 18 февраля во встрече с «Астон Виллой» (4:2), попал в символическую сборную тура.
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