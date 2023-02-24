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  4. ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Англия
24 февраля 2023, 17:02 |
2185
1

ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой

Лондонский клуб поддержал украинцев в годовщину вторжения российских войск

24 февраля 2023, 17:02 |
2185
1
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

24 февраля над тренировочной базой «Арсенала» появился флаг Украины. Таким образом лондонский клуб решил проявить солидарность со всем украинским народом.

Отметим, что фото флага опубликовал в своем инстаграме украинский легионер «канониров» Александр Зинченко, который выступает за лондонцев с лета прошлого года.

Добавим, что Зинченко, открыв счет голам в АПЛ 18 февраля во встрече с «Астон Виллой» (4:2), попал в символическую сборную тура.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон флаг Украины фото российско-украинская война
Источник Instagram
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Tatiana Tam
Arsenal Kyiv 
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