Зинченко, открыв счет голам в АПЛ, попал в символическую сборную тура
Гол украинского защитника помог «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу»
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели АПЛ по версии английского форварда Гарта Крукса.
18 февраля Зинченко забил свой первый за канониров гол, что помогло «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу» (4:2).
В игре 24-го тура АПЛ зрители увидели 6 голов, и канониры одержали победу в компенсированное время.
Гарт Крукс составил для BBC символическую сборную недели, включив в нее еще два игрока канониров: хавбека Жоржиньо и вингера Букайо Сака.
Символическая сборная 24-го тура АПЛ по версии BBC
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