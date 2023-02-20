Зинченко, открыв счет голам в АПЛ, попал в символическую сборную тура

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели АПЛ по версии английского форварда Гарта Крукса.

18 февраля Зинченко забил свой первый за канониров гол, что помогло «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу» (4:2).

В игре 24-го тура АПЛ зрители увидели 6 голов, и канониры одержали победу в компенсированное время.

Гарт Крукс составил для BBC символическую сборную недели, включив в нее еще два игрока канониров: хавбека Жоржиньо и вингера Букайо Сака.

Символическая сборная 24-го тура АПЛ по версии BBC