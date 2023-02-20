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Англия
20 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:03
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0

Зинченко, открыв счет голам в АПЛ, попал в символическую сборную тура

Гол украинского защитника помог «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу»

20 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:03
170
0
Зинченко, открыв счет голам в АПЛ, попал в символическую сборную тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную недели АПЛ по версии английского форварда Гарта Крукса.

18 февраля Зинченко забил свой первый за канониров гол, что помогло «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу» (4:2).

В игре 24-го тура АПЛ зрители увидели 6 голов, и канониры одержали победу в компенсированное время.

Гарт Крукс составил для BBC символическую сборную недели, включив в нее еще два игрока канониров: хавбека Жоржиньо и вингера Букайо Сака.

Символическая сборная 24-го тура АПЛ по версии BBC

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал символическая сборная Гарт Крукс BBC Жоржиньо Букайо Сака
Источник BBC
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