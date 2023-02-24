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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 16:34 |
6899
22

Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика

Украинский вингер в начале нынешнего года перешел из «Шахтера» в «Челси»

24 февраля 2023, 16:34 |
6899
22
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Мадридский «Реал» в январе был одним из клубов, которые проявляли заинтересованность в покупке вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В конечном итоге, мадридцы отказались от сделки из-за высокой стоимости, запрашиваемой «горняками» за своего футболиста.

«Шахтер» хотел получить за Мудрика 100 миллионов евро, но в «Реале» сочли, что молодой вингер еще «не заслужил» того, чтобы его оценивали так дорого. Кроме того, президент «бланкос» Флорентино Перес боялся, что столь дорогостоящий трансфер украинца может негативно повлиять на казну клуба в долгосрочной перспективе.

Также в «Реале» обратили внимание на малую практику Мудрика в еврокубковых соревнованиях. По совокупности причин, в мадридском клубе решили, что украинский вингер не сможет с ходу претендовать на место в стартовом составе, по причине чего «бланкос» стоит сосредоточить усилия на поисках менее дорогих, но также очень перспективных молодых исполнителей.

Напомним, в ноябре минувшего года СМИ сообщали о готовности Флорентино Переса заплатить за Мудрика 80 миллионов евро. Спустя два месяца украинец перебрался в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Реал Мадрид Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Челси трансферы АПЛ трансферы Флорентино Перес
Источник DefensaCentral
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Комментарии 22
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Тарік1994
Я не думаю, що у Реала був серйозний інтерес виключно із за того, що у них на фланзі Віні, теж молодий, теж перспективний, але вже зараз готова зірка
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+3
Виктор Войцеховский
Какие 100 лямов? За него получили 70. Остальное могут быть бонусы. Но в таком Челси с таким Мудриком их не будет.
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+2
Mike000000
У боссов Реала просто есть мозги.Сколько же таких мегаталантов Реал перемолол?
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+1
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Remark
Реал возможно и интересовался Мудриком, как в принципе и остальные команды, которые мониторят рынок молодых дарований. Но увидев ценник в 100 лямов, я почему то уверен, что он сразу же закрыли этот вопрос о возможном приобретении. 
У них же с Барсой вроде финансовые кризисы. И они говорили, что если и будут тратить, то суммы не большие и точечно. А там на месте Мудрика пока что вроде и Вини не плохо справляется.
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+1
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Syrnadoping
Брехня все це. Вінісіус вже зірка світового масштабу. Який Мудрик?
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+1
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Al1515
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+1
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terhoha
Де Мудрик? Де? 
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0
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Gargantua
Вини они, если не ошибаюсь, купили за 30
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-1
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