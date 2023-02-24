Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика

Мадридский «Реал» в январе был одним из клубов, которые проявляли заинтересованность в покупке вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В конечном итоге, мадридцы отказались от сделки из-за высокой стоимости, запрашиваемой «горняками» за своего футболиста.

«Шахтер» хотел получить за Мудрика 100 миллионов евро, но в «Реале» сочли, что молодой вингер еще «не заслужил» того, чтобы его оценивали так дорого. Кроме того, президент «бланкос» Флорентино Перес боялся, что столь дорогостоящий трансфер украинца может негативно повлиять на казну клуба в долгосрочной перспективе.

Также в «Реале» обратили внимание на малую практику Мудрика в еврокубковых соревнованиях. По совокупности причин, в мадридском клубе решили, что украинский вингер не сможет с ходу претендовать на место в стартовом составе, по причине чего «бланкос» стоит сосредоточить усилия на поисках менее дорогих, но также очень перспективных молодых исполнителей.

Напомним, в ноябре минувшего года СМИ сообщали о готовности Флорентино Переса заплатить за Мудрика 80 миллионов евро. Спустя два месяца украинец перебрался в «Челси» за 70+30 миллионов евро.