Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Украинский вингер в начале нынешнего года перешел из «Шахтера» в «Челси»
Мадридский «Реал» в январе был одним из клубов, которые проявляли заинтересованность в покупке вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.
В конечном итоге, мадридцы отказались от сделки из-за высокой стоимости, запрашиваемой «горняками» за своего футболиста.
«Шахтер» хотел получить за Мудрика 100 миллионов евро, но в «Реале» сочли, что молодой вингер еще «не заслужил» того, чтобы его оценивали так дорого. Кроме того, президент «бланкос» Флорентино Перес боялся, что столь дорогостоящий трансфер украинца может негативно повлиять на казну клуба в долгосрочной перспективе.
Также в «Реале» обратили внимание на малую практику Мудрика в еврокубковых соревнованиях. По совокупности причин, в мадридском клубе решили, что украинский вингер не сможет с ходу претендовать на место в стартовом составе, по причине чего «бланкос» стоит сосредоточить усилия на поисках менее дорогих, но также очень перспективных молодых исполнителей.
Напомним, в ноябре минувшего года СМИ сообщали о готовности Флорентино Переса заплатить за Мудрика 80 миллионов евро. Спустя два месяца украинец перебрался в «Челси» за 70+30 миллионов евро.
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У них же с Барсой вроде финансовые кризисы. И они говорили, что если и будут тратить, то суммы не большие и точечно. А там на месте Мудрика пока что вроде и Вини не плохо справляется.